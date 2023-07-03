Вопреки требованиям LIZDA Чакша не покинет пост министра образования и науки

Министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") не уйдет в отставку, как того требовал Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA). LIZDA призывал Чакшу покинуть свой пост до конца рабочего дня в понедельник, 3 июля. Об этом пишет LSM.lv.

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"На данный момент я не могу принять требование профсоюза, я не уйду в отставку", — заявила министр в интервью Латвийскому радио.

Политик признала, что от предыдущих министров образования она "получила в наследство отрасль с существенными проблемами", и в контексте бюджета следующего года нужно будет говорить об объеме денег на зарплаты учителям.

В то же время Чакша ожидает от профсоюза большей активности в повышении качества образования, поскольку результаты централизованных экзаменов показывают, что над этим нужно работать.

"Я всегда открыта для различных видов переговоров, но я говорю о переговорах, а не о манипуляциях и, возможно, моббинге в отношении того, как каждый видит то, как должно быть. Министерство формирует политику, оно не исполняет списки желаний", — подчеркнула Чакша, призвав профсоюз к совместной работе для обеспечения качественного образования.

По ее словам, профсоюз в своем требовании упомянул несколько проблемных моментов, которые годами накапливались в системе образования. Требования забастовки выполнены, считает Чакша.

"На данный момент, смотря на те вещи, которые я делала как министр, считаю, что для этого [отставки] нет основания. Юридически корректно ли то, что требует LIZDA? Мы говорим о требованиях забастовки, где было требование повышения зарплаты и балансировки нагрузки. Все решения, связанные с повышением зарплаты и балансировкой нагрузки, приняты. С 1 сентября ожидается повышение минимальной ставки. Это исторически самое большое повышение в этом году", — отметила Чакша.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе LIZDA потребовал отставки Чакши. Она должна была подать в отставку до конца рабочего дня 3 июля.

"LIZDA пришел к выводу, что у министра образования и науки Анды Чакши не хватает заинтересованности и компетентности для решения текущих проблем в образовании и науке, чтобы обеспечить их качество", — заявил профсоюз.

Как сообщал Delfi в пятницу, требование отставки связано с тем, что не выполнено требование LIZDA принять поправки ко всем необходимым правилам Кабинета министров о порядке финансирования педагогов.