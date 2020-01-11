Вопрос дисциплины: ни одного заседания Сейма в 2019 году не пропустили четыре депутата

В прошлом году ни одного заседания Сейма не пропустили четыре депутата — Юта Стрике (Новая консервативная партия, НКП) Кришьянис Фелдманс (НКП), Нормунд Жунна (НКП) и Эдвинс Шноре ("Все для Латвии"-ТБ/ДННЛ, ВЛ-ТБ/ДННЛ), свидетельствует обобщенная агентством LETA информация.

Согласно данным на сайте Сейма, в прошлом году состоялось 50 заседаний, и абсолютно во всех участвовали всего четыре парламентария.

Только одно заседание не посетили депутаты Янис Домбрава (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Янина Ялинска (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК), Ритварс Янсонс (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Янис Кришанс ("Согласие") и Ингуна Рибена. По два пропуска у депутатов Даниэля Павлютса ("Для развития/За!"), Эрика Пуценса ("KPV LV"), Сандиса Риекстиньша (НКП) и не входящей во фракции Юлии Степаненко.

Без учета пропущенных заседаний депутатами Юрисом Юрашсем (НКП) и Атисом Закатистовым ("KPV LV"), которым было запрещено участвовать в них в связи с тем, что парламент выдал их для уголовного преследования, больше всего заседаний в прошлом году пропустил Арманд Краузе (СЗК) — 22. На втором месте по количеству пропущенных заседаний Янис Вуцанс (СЗК) — 21, на третьем Инесе Икстена ("Для развития/За!") — 19.