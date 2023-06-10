Вороны и вандалы: садовники вынуждены охранять рижские клумбы от вредителей

В этом году в Риге разбили 30 особых цветочных клумб, которые посвящены 150-летнему юбилею Праздника песни и танца. В них посажены 50 тысяч растений более чем 200 сортов. За ними ухаживают садовники, которые в этом году еще и вынуждены бороться с вандалами, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Службу новостей Латвийского радио.

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По словам садовников, им приходится иметь дело с вандалами сразу двух видов: воронами и людьми.

"В этом году как-то чаще повадились воровать саженцы, чем в другие годы. Это наверное связано с ценами на цветы… Воруют бальзамин, бегонии — в основном такие цветы, которые сажают на кладбище. Там, видимо, тоже надо. Воруют с корнем, пока цветы еще не вросли. В первый день после посадки еще все растет, а на второй третий день растения начинают пропадать", — рассказал главный садовник центра Риги Эрик Семанис.

Он добавил, что каждая клумба должна соответствовать тому месту, где она расположена. Возле Рижского замка, например, красуются красно-бело-красные растения. Как и у Памятника свободы, где цветы повторяют узоры Лиелвардского пояса.

Полный расцвет цветников прогнозируется в середине июля, тогда и можно будет увидеть узоры клумб во всей красе.