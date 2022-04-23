Воскресенье будет преимущественно дождливым

В воскресенье в большей части Латвии ожидаются дожди, как ночью, так и днем. Местами пройдут ливни, прогнозируют синоптики.

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В Лиепае сильных осадков не ожидается. В течение дня на востоке страны будет выходить солнце. После обеда и вечером местами возможна гроза и град.

Будет дуть умеренный северный и северо-восточный ветер, на Курземском побережье Рижского залива его порывы будут достигать 16 метров в секунду. В Латгале и Селии днем будет дуть слабый переменный ветер.

Ночью температура воздуха опуститься до +4..+8 градусов, максимальная температура воздуха днем — от +5 градусов местами в Курземе до +12 в Латгале.

В Риге в воскресенье ожидаются продолжительные дожди, которые прекратятся к вечеру. При умеренном северном и северо-восточном ветре температура воздуха ночью и днем ​​составит +7..+8 градусов.