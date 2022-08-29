Восстановлена подача электричества примерно 5 200 клиентам Sadales tīkls

Во второник утром предприятие Sadales tīkls сообщило, что удалось восстановить подачу электроэнергии, прерванную из-за грозы.

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Как сообщалось, из-за грозы прервана подача электричества примерно 5200 клиентам Sadales tīkls в западной части страны — в Салдусском, Кулдигском и Тукумском краях.

С перебоями сталкиваются клиенты Sadales tīkls в Саолдусе районе улиц Ятниеку, Накотнес, Ригас, Туристу, Елгавас.

Sadales tīkls работает над тем, чтобы электроснабжение возобновилось как можно быстрее.

Во время грозы жителей призывают проявлять осторожность вблизи линий электропередач и других объектов электросетевого хозяйства — безопаснее всего укрыться в помещении.

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, вечером в понедельник в Курземе объявлен красный уровень опасности, так как ожидается гроза с ливнями и сильными порывами ветра до 15-18 метров в секунду. Возможен и град.

Повреждение электросети может быть вызвано падением деревьев и их ветвей на линии электропередачи, а также другие опоры и другими элементы электросети, поврежденными при разряде молнии.

Sadales tīls напоминает, что ни в коем случае нельзя приближаться к линиям электропередач, если в них застряли деревья, ветки или видны оборванные линии электропередач. О таких опасных ситуациях необходимо немедленно сообщить в Sadales tīls, позвонив по круглосуточному бесплатному номеру телефона для сообщения о повреждениях 8404, или в Государственную пожарно-спасательную службу, позвонив по телефону экстренной помощи 112.