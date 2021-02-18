Восточная больница будет делать прививку от Covid-19 онкологическим больным

Рижская Восточная клиническая университетская больница планирует начать прививать от коронавируса первично диагностированных пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также доноров переферических стволовых клеток крови.

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Состояние здоровья пациентов будет детально проанализировано, и только тогда может быть принято решение о вакцинации.

Онкологические пациенты входят в группу высокого риска по отношению к инфекционным заболеваниям.

Сейчас, согласно правительственному плану вакцинации, они входят в разные группы по приоритету получения вакцины. В первую группу вместе с врачами входят пациенты, которым необходима сложная и дорогая операция. Сюда же относятся доноры органов и стволовых клеток, а также пациенты, которые длительно находятся в больнице.

Пациенты с сопутствующими болезнями входят в третью группу, куда включены пенсионеры от 70 лет. В этой группе в общей сложности находится 166 000 человек с хроническими заболеваниями, к которым отнесены в том числе злокачественные опухоли и состояние подавленного иммунитета, вызванное онкологическими заболеваниями.

В Восточной больнице лечатся около 75% онкологических пациентов в Латвии.