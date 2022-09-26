Восточная больница: из-за забастовки медиков, возможно, придется перенести часть операций

В случае забастовки медиков Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS), возможно, придется перенести проведение отдельных операций. Об этом в интервью Утренней панораме на Латвийском телевидении заявил председатель больницы Имантс Паэглитис.

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На данный момент RAKUS получила сообщения от 33 сотрудников, которые готовятся бастовать. Несмотря на то что такое количество работников, учитывая весь штат больницы, невелико, Паэглитис подчеркнул, что нехватка каждого работника вызывает дополнительные проблемы.

По его словам, принимать участие в забастовке планируют многие медсестры и санитары из Онкологического центра, это может вызвать проблемы с проведением операций. Возможно, какие-то из них даже придется перенести.

Паэглитис затруднился ответить, почему провалились переговоры между министерством и отраслевым профсоюзом по поводу введения новой системы оплаты труда. RAKUS активно участвовала в процессе введения новой системы, больница ее поддерживает, соглашаясь при этом, что в ней есть недостатки, которые нужно исправлять.

Как сообщалось, Латвийский профсоюз сотрудников сферы здравоохранения и социального ухода во вторник договорился о проведении предупредительной забастовки медиков 27 и 28 сентября. Забастовка будет проходить у здания Кабинета министров.