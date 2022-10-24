Восточная больница повышает цены на медицинские услуги

Рижская Восточная клиническая университетская больница повышает цены на медицинские услуги с 1 ноября, пишет Открыто.lv.

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Например, стоимость койки в сутки в лечебных стационарных отделениях составит 140 евро, а в реанимационном отделении, палатах интенсивной терапии Клиники токсикологии и сепсиса, инсультном отделении стоимость - целых 507 евро. Но есть и хорошая новость - большую часть этих расходов покрывает государство, в течение одного календарного года с пациента может взиматься до 570 евро.

Цены на операции также выросли. Операция по удалению желчных камней и желчных протоков обойдется в 550 евро, диагностическая лапароскопия – в 396 евро, реконструкция груди без учета стоимости имплантата – в 803 евро. Операция на поверхностных венах одной ноги – 385 евро, обеих – 704 евро, медикаментозный аборт – 303 евро. Следует отметить, что в стоимость операций не входит оплата койко-дней, анестезия, гистологическое исследование, вспомогательные материалы и использование высокотехнологичного инструментария.

Отправляясь на консультацию к профессору, вам придется распрощаться с 80 евро, консультация с доцентом, доктором медицинских наук, главным врачом будет стоить 60 евро, с врачом – 50 евро.

Изменения в прейскуранте Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня ожидаются с января следующего года.

SIA Centrālā laboratorija сообщает, что цены пока не повысились.