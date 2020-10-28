Восточная больница привлечет студентов и волонтеров для помощи во время пандемии

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Латвии в больницах растет спрос на дополнительные ресурсы, поэтому Рижская Восточная клиническая больница планирует привлечь студентов и добровольцев, рассказал агентству LETA председатель правления больницы Имант Паэглитис.

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Восточная больница не только является основным местом, где лечат больных коронавирусом, но и обеспечивает функции колл-центра и пунктов сдачи анализов.

Паэглитис пояснил, что для работы на пунктах приема анализов не обязательно нужны медики. Есть много работ по вводу информации, где помощь очень пригодилась бы.

Восточная больница как общество с государственным капиталом по закону не может привлекать волонтеров — это могут делать государственное учреждение или негосударственная организация, сказал Паэглитис. Поэтому больница попросит у негосударственных организаций помощи в привлечении добровольцев.