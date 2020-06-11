Восточная больница: урон от перебоя подачи электричества может составить 50 000 евро
Foto: LETA

Перебой подачи электричества нанес Восточной больнице урон размером в 50 000 евро, в эфире TV3 сообщил председатель правления больницы Имантс Паэглитис, передает LETA.

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По словам Паэглитиса, это первый раз когда перебой подачи электричества так широко затронул больницу. В том числе это сказалось на медицинской технике. Сейчас больница ведет подсчеты убытков и составляет список, что необходимо приобрести, чтобы повысить мощность генераторов больницы. Учреждение за компенсацией обратится в Министерство здравоохранения.

Как уже сообщалось, из-за перебоя во вторник утром могло пострадать самое современное устройство магнитного резонанса в Балтии, купленное Восточной больницей в 2019 году.

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