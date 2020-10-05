Восточной больнице удалось найти финансирование на раннюю диагностику рака груди
Foto: LETA

В Латвийском онкоцентре в начале октября было полностью прекращено раннее лечение рака груди щадящим эффективным методом, позволяющим злокачественные опухоли диагностировать еще на нулевой или первой стадии развития, сообщило двумя днями ранее LTV. Причина в том, что государство не купило комплекты для забора образцов. Но уже в понедельник все изменилось — диагностика продолжится, сообщает LSM.

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Министр здравоохранения Илзе Винькеле в своем Twitter написала, после встречи с главой Рижской восточной клинической университетской Имантом Паэглитисом проблему удалось решить — в результате изменений в бюджете больницы, удалось найти финансирование на обеспечение этой процедуры и в дальнейшем.

Rus.lsm.lv сообщал, что этой весной онкоцентр получил и 50 бесплатных комплектов для забора образцов — но теперь они все закончились, а очереди на манипуляцию ждут уже 60 женщин. По оценке общества онкопациентов VITA, с помощью недоступной манипуляции можно было бы спасать от операций на груди по пять женщин ежедневно, по 25 в неделю, больше сотни — каждый месяц.

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