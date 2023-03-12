Воюющий в Украине латвиец: некоторые окопные свечи сделаны неправильно

Некоторые из окопных свечей, отправленных из Латвии на фронт в Украину, были изготовлены неправильно, признал автомеханик украинской армии из Латвии в анонимном интервью программе Латвийского Радио Drošinātājs, сообщает Rus.LSM.

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Отправляя помощь в Украину, важно понимать, что именно нужно и учитывать мельчайшие детали. Оказывается, некоторые окопные свечи, отправленные из Латвии, изготовлены неправильно, поэтому ими сложно пользоваться.

"У нас тут тонна траншейных свечей из Латвии. Их никто не берет, потому что они сделаны неправильно. Я несколько раз пытался показать тем, кто их делает, заливает свечи, но они сделаны неправильно. Их не хотят брать, потому что они плавятся и не сгорают до конца", — рассказал автомеханик из Латвии в интервью.

Он объяснил, что, если в свече слишком много картона, она плохо горит и дымит.

То же самое и с доставкой некоторых автомобилей. Автомеханик призывает людей не везти "драндулеты": "Дорога сюда из Латвии — уже неполные две тысячи километров. Подсчитайте, сколько топлива мы сжигаем".

В настоящее время на фронте очень нужны джипы с грузовыми ящиками, которые и без того трудно достать.

Механик из Латвии назвал "Фольксваген" D4 с 2,5-литровым дизельным двигателем хорошей машиной для фронта: "Это самая боеспособная машина, которую я когда-либо видел — дешевая, потребляет мало топлива и очень живучая на украинских дорогах".

Латвиец также отметил, что дороги в Украине, особенно весной, находятся в плохом состоянии и труднопроходимы.

"Если не знаете - спрашивайте. Украинцы, конечно, благодарны и рады, что о них помнят, они возьмут. Но, может, надо еще согласовать, что именно нужно. Полностью согласен с тем, что нужно знать, что делать", — подчеркнул он.