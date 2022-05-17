Вождение в пьяном виде: для восстановления прав придется доказывать свою трезвость

В соответствии с одобренными Кабинетом министров во вторник, 17 мая, поправками к закону о дорожном движении планируется ввести требование о посещении программ по коррекции поведения водителями, которые были задержаны за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Предложенные Министерством сообщения поправки предусматривают ужесточение требований для получения и восстановления прав на управление транспортным средством к лицам, прошедшим курс лечения от чрезмерного, вредного употребления или зависимости от алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ.

Законопроект предусматривает, что наказанные за употребление указанных веществ водители должны будут доказать стойкую ремиссию на протяжении не менее чем одного года, засвидетельствованную лечащим наркологом. Обновленное регулирование также предусматривает, что водитель, наказанный за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под действием других одурманивающих веществ, сможет восстановить права на управление автомобилем после прохождения программы по коррекции поведения.

Как указывает Минсообщения, управление автомобилем в состоянии опьянения алкоголем, наркотиками или другими дурманящими веществами является правонарушением с высокой степенью опасности для общества. Оно ставит под угрозу не только здоровье водителя, но и здоровье и жизнь окружающих. Таким образом, ответ государства на такие нарушения не должен ограничиваться наказанием правонарушителя, в особенности, если такой водитель после нарушения желает возобновить участие в дорожном движении и восстановить свои водительские права.

Программа коррекции, которую должны будут пройти наказанные водители для восстановления водительских прав, будет направлена на изменение мышления и восприятия людей, осознание ими мотивов и последствий их действий.

Утвержденные во вторник поправки к закону о дорожном движении также предусматривают упрощение процесса размещения временных дорожных знаков органами местного самоуправления. Кроме того, будет сокращены административные проволочки в процессе выдачи поставщикам почтовых услуг пропусков, необходимых для кратковременных остановок в запрещенных местах и, в некоторых случаях, для въезда под запрещающие знаки для доставки почты.

Поправки к закону также обеспечат, чтобы в будущем информация о штрафных очках, зарегистрированных за нарушение ПДД, стала информацией ограниченного доступа.

Одобренные Кабинетом министров поправки вступят в силу после того, как будут утверждены Сеймом.