Возле Музея оккупации начато строительство мемориала памяти жертв советской оккупации

Под руководством Valsts nekustamie īpašumi строительная компания Skonto buve начала строительство мемориала памяти жертв советской оккупации "Прикосновение истории", который будет находиться рядом с Музеем оккупации, сообщил агентству LETA член правления VNĪ Янис Ивановскис-Пигитс.

В этом году начнутся подготовительные работы, в следующем году будет заложен фундамент. Планируется, что строительство мемориала, как и реконструкция музея, будет закончено до конца будущего года.

Авторы проекта - предприятие Taktila совместно с дизайнерским бюро H2E и архитектурным бюро Sarma un Norde. Авторы мемориала - архитектор Илзе Микелсоне, художник по звуку Волдемар Йохансонс и художник Кристап Гелзис. Первый этап проекта (строительство фундамента) реализует Skonto buve за 534,8 тыс. евро без НДС.

В ходе реконструкции Музея оккупации будет сооружен также пристройка "Дом будущего".