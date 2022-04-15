Возле Оперы пройдет акция памяти жертв военной агрессии России

В пятницу, 15 апреля, у здания Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) с 19:30 до 21:00 можно поставить свечи в память о жертвах военной агрессии России против Украины, сообщила представитель театра Ирбе Трейле.

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Российская авиация 16 марта разбомбила Мариупольский драмтеатр, в котором укрывались от обстрелов сотни мирных жителей города. Особенно жестоким это преступление делает тот факт, что у здания большими буквами было написано предупреждение о том, что в нем находятся дети. Художники Криста и Рейнис Дзудзило на площади перед оперой создадут надпись "Дети" на украинском языке, чтобы она служила напоминанием об этом бесчеловечном преступлении.

В свою очередь 9 мая ЛНОБ организует благотворительный концерт в поддержку украинского народа "Слава Украине!". Все артисты на концерте выступят безвозмездно, а доходы от продажи билетов через фонд "Ziedot.lv" будут использованы для поддержки Украины. Приобретая билеты, зрители могут внести к цене билета любую сумму пожертвования по своему желанию.

На концерте вместе с оркестром и хором ЛНОБ выступят солисты Лиене Кинча, Инга Кална, Сонора Вайце и Эгил Силиньш. Хореограф Александра Астреина ставит к концерту номер с участием украинских балерин Ангелины Босенко, Элины Бидны и Иванны Сулим, которые в настоящее время работают в театре.