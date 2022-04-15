Возле Оперы пройдет акция памяти жертв военной агрессии России
Foto: LETA

В пятницу, 15 апреля, у здания Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) с 19:30 до 21:00 можно поставить свечи в память о жертвах военной агрессии России против Украины, сообщила представитель театра Ирбе Трейле.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Российская авиация 16 марта разбомбила Мариупольский драмтеатр, в котором укрывались от обстрелов сотни мирных жителей города. Особенно жестоким это преступление делает тот факт, что у здания большими буквами было написано предупреждение о том, что в нем находятся дети. Художники Криста и Рейнис Дзудзило на площади перед оперой создадут надпись "Дети" на украинском языке, чтобы она служила напоминанием об этом бесчеловечном преступлении.

В свою очередь 9 мая ЛНОБ организует благотворительный концерт в поддержку украинского народа "Слава Украине!". Все артисты на концерте выступят безвозмездно, а доходы от продажи билетов через фонд "Ziedot.lv" будут использованы для поддержки Украины. Приобретая билеты, зрители могут внести к цене билета любую сумму пожертвования по своему желанию.

На концерте вместе с оркестром и хором ЛНОБ выступят солисты Лиене Кинча, Инга Кална, Сонора Вайце и Эгил Силиньш. Хореограф Александра Астреина ставит к концерту номер с участием украинских балерин Ангелины Босенко, Элины Бидны и Иванны Сулим, которые в настоящее время работают в театре.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
День в «шкуре» курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя