"Возможно, не так выразился". Премьер Кариньш извинился перед предпринимателями

Предприниматели создают богатство для Латвии, выплачивая налоги и поддерживая различные сферы государственного сектора, заявил премьер-министр Кариньш в интервью программе Латвийского радио.

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Премьер прокомментировал обвинения в свой адрес за высказывание о том, что "государство не может вечно содержать предпринимателей". По словам Кариньша, его могли неправильно понять.

"Извиняюсь, если кто-то меня неправильно понял, или если я, что совершенно возможно, не так выразился. У меня сейчас каждый день всякие интервью", — объяснил политик.

Ранее президент Латвийской Торгово-промышленной палаты Айнарс Ростоцкис заявил, что публичное утверждение премьер-министра о том, что общество из своих налогов содержит предпринимателей, оскорбительно для тех, кто занимается бизнесом. " Деньги в госбюджете появляются не из ниоткуда, они идут от бизнеса, в основном от компаний, занимающихся экспортом. [..] Предприниматели, работающие на внутреннем рынке, также создают рабочие места, товары, услуги и, следовательно, деньги", напомнил Ростоцкис и предложил премьеру извиниться.

В среду, 26 января, премьер-министра Кариньш заявил в эфире программы Латвийского телевидения, что общество не может содержать бизнес вечно, особенно, если он не очень востребован. Так глава правительства прокомментировал требование Комитета по управлению кризисом в туризме отставить министра здравоохранения Даниэля Павлютса (АР!) и министра финансов Яниса Рейрса ("Новое Единство").