Возможно, Сейм будет активнее участвовать в регулировании ограничений во время ЧС
Foto: Saeimas administrācija

Чтобы уравновесить функции исполнительной и законодательной власти, Сейм может активнее участвовать в регулировании ограничений во время чрезвычайной ситуации. Такие поправки поддержало правительство.

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В поправках Министерства юстиции, которые поддержало правительство, говорится, что ограничение публичных и общественно важных услуг возможно только в такой мере, какая необходима для обеспечения общественного здоровья и безопасности.

Кроме того, в рассмотрении ограничений должен участвовать Сейм. Кабмин должен будет информировать Комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции о таких ограничениях, которые существенно затрагивают права и законные интересы жителей и могут существенно повлиять на экономику. Комиссия Сейма, в свою очередь, может отдать Кабмину законопроект на пересмотр, если считает, что цели можно добиться меньшими ограничениями.

В тех случаях, когда ограничения будут нарушать международно признанные права человека, Кабмин должен будет сообщать о них международным организациям.

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