Возможно, скоро между берегами Даугавы в Риге начнут курсировать водные такси

В ближайшее время у жителей Риги, вероятно, появится возможность пользоваться услугами водных такси, которые соединят берега Даугавы и сделают столицу мобильнее, заявил планировщик города, организатор MadCity Riga Нейлс Балгалис.

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Он высказал надежду, что благодаря объединению общественных идей проектов городского развития и сотрудничеству самоуправления, государственного и частного секторов, удастся сделать набережную Даугавы в Риге одной из самых интересной в Северной Европе.

Архитектор Дина Суханова тоже считает, что важно думать о развитии водного транспорта — например, чтобы по Даугаве курсировали Bolt taxi. На пресс-конференции, посвященной результатам конкурса идей развития набережной Даугавы, журналист Паулс Тимротс отметил, что хорошая идея — соединить молы Мангальсалы и Болдераи водным транспортом.

Нейлс Балгалис сообщил, что уже в начале августа для жителей на набережной установят "Трибуны наблюдения за закатом". Проектировщики будут наблюдать несколько месяцев за тем, какой интерес вызывает у рижан и гостей города новое сооружение. Планируется, что в следующем году трибуны станут дизайнерским объектом. Дизайн будет соответствовать образу Риги.

Идея установить трибуны для любования закатом принадлежит Иеве Витоле Деусе. Именно она стала победителем конкурса идей развития набережной Даугавы, получив приз в размере 1000 евро. Всего на конкурс было подано 105 проектов идей.

А в сентябре международное мероприятие городского планирования

Mad City Rīga 2021 соберет в Риге экспертов со всего мира, которые в течение двух дней будут искать ответ на вопрос "Как сделать набережную в Риге самой интересной набережной в Северной Европе?". При поиске ответа будут учитываться мировые тенденции мобильности, использования набережных, вовлеченности общества