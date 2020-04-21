Возобновились строительные работы на Юрмальском шоссе (КАРТА)
Foto: LETA

Во вторник, 21 апреля, после перерыва на зимний период возобновлены работы по реконструкции Юрмальского шоссе (A10) на участке от пешеходного моста у границ Риги до пропускного пункта Юрмалы (13,41-19,25 км), сообщили в Latvijas Valsts ceļi.

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На этой неделе будут закрыты съезд с Рижской окружной дороги по направлению в Юрмалу и съезд с Юрмальского шоссе по направлению из Риги в Бабите. Движение будет организовано по объездным путям.

Планируется, что в июне на Юрмальском шоссе движение будет организовано в обоих направлениях по одной стороне проезжей части.

Перестройка Юрмальского шоссе началась в июне прошлого года. Работы выполняет компания A.C.B. un Binders за 23 млн евро, включая НДС. Завершение работ планируется в сентябре.

Возобновились строительные работы на Юрмальском шоссе (КАРТА)
Foto: Latvijas Valsts ceļi
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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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