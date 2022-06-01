Возобновлена продажа онлайн-билетов Pasažieru Vilciens
Foto: LETA

В среду вечером удалось справиться с последствиями кибератаки и возобновить продажу онлайн-билетов на сайте и в приложении Pasažieru Vilciens, говорится в сообщения предприятия в Twitter.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщалось, в среду после обеда произошел сбой в торговле онлайн-билетов Pasažieru vilciens на сайте и в приложении.

Cайт Pasažieru vilciens подвергается DDoS-атаке – кибератаке, связанной с отказом доступа, объяснила представительница предприятия Сигита Звиедре агентству LETA.

Атака началась 1 июня в 11:00 и c того момента число запросов стало увеличиваться волнообразно. Атака продолжается до сих пор, и влияет на работу сайта компании.

Данные пользователей в безопасности, атака была направлена на инфраструктуру сайта, объяснили в компании.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Латвия может стать цифровой суперсилой. Разговор со шведским футурологом Бардом
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?