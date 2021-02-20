Возраст проходящих вакцинацию "лиц старше 60 лет" значительно меньше, чем указано в статистике
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Фактический возраст некоторых лиц, которые проходят вакцинацию против Covid-19 как "лица старше 60 лет", значительно меньше, чем указано в официальной статистике, составленной и опубликованной Национальной службой здравоохранения, сообщает LETA.

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В субботу в Национальной службе здравоохранения не смогли объяснить агентству LETA, как могли возникнуть такие несоответствия в статистике, но допустили, что люди, которые заносят данные в базу данных, могли допустить ошибку и выбрать неверный возраст. Более подробную информацию служба здравоохранения пообещала поточные объяснения после того, как свяжется с самими вакцинирующими.

Агентство LETA со ссылкой на статистику Национальной службы здравоохранения сообщает, что к утру субботы было вакцинировано 210 человек в возрасте от 60 лет, однако у четырех человек, попавших в эту категорию, возраст значительно меньше.

Так, 18 февраля первые прививки от коронавируса среди лиц, попавших в возрастную группу от 60 лет, получили 20-летний молодой человек и 47-летняя женщина, а на следующий день привились женщины в возрасте 20 и 34 лет. Все четверо проходили вакцинацию в Детской клинической университетской больнице.

Даце Залдате-Розентале объяснила агентству LETA, что из-за большого объема работы при вводе данных могли быть допущены ошибки, которые будут исправлены. Она допустила, что конкретные лица, получившие прививку, могли быть представителями других приоритетных групп, например, медиками.

В то же время в статистике Национальной службы здравоохранения появилась запись о молодом человеке, получившем прививку "по собственному желанию". В статистике, обновленной в субботу утром, такой записи уже не было, но появился новый "доброволец" — 28-летний мужчина, который получил первую дозу вакцины в Екабпилсской региональной больнице.

Связаться с Екабпилсской региональной больницей агентству LETA не удалось.

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LETA

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