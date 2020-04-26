Возросло количество инсультов: врачи больницы Страдиня призывают вовремя обращаться за помощью

На протяжении всего периода чрезвычайной ситуации Университетская клиническая больница им. П. Страдиня продолжала принимать "острых" пациентов и призывала больных вовремя консультироваться с семейными врачами, а также не откладывать необходимое лечение. Однако, как признают в больнице, нередко люди не следят за подобной информацией и считают, что все медицинские учреждения закрыты.

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"Мы стараемся, используя разные способы коммуникации, сообщить жителям о том, что больница продолжает работу, поэтому в случае необходимости – мы на месте! Вопрос в том, всегда ли люди это слышат и следят за доверенными информационными каналами, потому что и мы сейчас столкнулись с ситуацией, когда у нас спрашивают: "Как, вы работаете? Где-то говорили, что все закрыто". Такие ситуации – это, безусловно, грустно", – рассказала Янита Вейнберга, представительница больницы Страдиня.

В недавнем интервью порталу DELFI Харалдс Плаудис, медицинский директор Рижской Восточной клинической больницы (RAKUS), признал – врачи RAKUS заметили – несмотря на пандемию Covid-19, других болезней никто не отменял, и те пациенты, которые в последнее время поступили в больницу и страдают другими заболеваниями (не Covid-19), находятся в запущенном и тяжелом состоянии.

Плаудис допускает – возможно, людей в основном достигает только та информация, которая касается нового коронавируса, и люди "может быть, боятся, стесняются или не понимают", что могут обратиться к семейному врачу или, в случае необходимости, отправиться больницу. "В больнице лечат каждого неотложного пациента. Если не обратиться за помощью вовремя, можно умереть – так же, как и от Covid-19", – подчеркнул Плаудис. Поэтому врачи RAKUS опасаются, что со временем больницы окажутся переполнены пациентами, находящимися в запущенном и тяжелом состоянии, страдающими, к примеру, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врачи Клинической университетской больницы им. П. Страдиня на данный момент не могут с уверенностью сказать, существуют ли основания для подобных опасений. В условиях чрезвычайной ситуации в больнице стало меньше "острых" пациентов – это заметил руководитель Центра неотложной медицины Валерий Ратобыльский. Также существенно снизился поток амбулаторных пациентов с незначительными заболеваниями.

Однако в больнице Страдиня заметили, что, в сравнении с мартом, в апреле отмечено больше случаев инсульта. "Если в марте такие пациентов было от одного до двух в день, то теперь в некоторые дни – от четырех до пяти пациентов, которым необходима госпитализация в связи с инсультом", – рассказала Вейнберга.

В RAKUS отметили, что на данный момент количество инфарктов снизилось. Плаудис допускает, что, возможно, люди действительно сидят дома, испытывают меньшую физическую нагрузку и меньше волнуются. В Страдиня снижения количества случаев инфарктов не заметили, и в основном эти пациенты – тяжелые. По мнению врачей больницы, для исследования и сравнительного анализа данных понадобится больше времени.

Как сообщалось ранее, с 20 апреля в медицинских учреждениях Латвии снова доступен ряд амбулаторных и диагностических услуг, при этом продолжаются соблюдаться меры предосторожности. Плаудис заявил порталу DELFI, что в RAKUS возобновлено предоставление амбулаторных консультаций – это означает, что пациенты с хроническими заболеваниями могут проконсультироваться с семейным врачом. Если семейный врач определит, что пациенту необходимо лечение в стационаре, он может направить его в больницу.