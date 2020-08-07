Возвращающиеся в Литву жители будут обязаны пройти регистрацию
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С понедельника, 10 августа, все возвращающиеся из-за границы в Литву воздушным или морским транспортом будут обязаны заполнять анкету Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), сообщается в решении министра здравоохранения Аурелеюса Вериги, подписанном в пятницу.

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При возвращении будет необходимо заполнять бумажную анкету или регистрироваться в НЦОЗ электронным способом. Возвращающимся в Литву жителям также будет необходимо подать специалистам НЦОЗ заполненную бумажную анкету или подтверждение электронной регистрации в НЦОЗ.

Анкеты обязаны раздавать перевозчики, организаторы поездок, они же могут информировать пассажиров о возможности заполнения анкеты электронным способом.

Кроме того, если ситуация с заболеваемостью Covid-19 будет и дальше ухудшаться, регистрироваться будут обязаны и участники различных мероприятий.

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LETA

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LETA
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