Возвращения из-за границы ждут еще примерно 240 латвийцев
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В настоящее время Министерству иностранных дел (МИД) известно о 240 латвийцах, которые хотели бы вернуться из-за границы в Латвию, и часть из них находится в Азии, сообщила на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица.

Активный этап репатриации во всем ЕС завершился, и сейчас решаются вопросы с "трудными странами". Для Латвии это Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Филиппины. С другими странами ЕС обсуждаются возможности совместных рейсов.

Представитель МИД добавила, что постепенно возобновляются коммерческие рейсы, что позволяет латвийцам вернуться на родину более простым способом.

Во вторник по просьбе МИД авиакомпания airBaltic выполнила рейс из Азербайджана, которым вернулись 15 жителей стран ЕС.

До 28 апреля в Латвию самолетами, паромами и по суше вернулось по крайней мере 5000 человек.

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