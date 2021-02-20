Впервые с декабря в латвийских больницах лечатся менее 800 пациентов с Covid-19
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Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах в пятницу, 19 февраля, продолжило сокращаться и впервые с декабря прошлого года упало ниже отметки 800 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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В настоящее время в больницах проходят лечение 794 пациента с диагнозом Сovid-19. Это первый раз с 13 декабря прошлого года, когда в больницах находится менее 800 таких пациентов. Еще в четверг в больницах лечились 837 человек с коронавирусом.

В пятницу госпитализировано 69 пациентов с Covid-19. 103 человека выписаны из стационаров, в том числе один переведен.

Из всех пациентов с Covid-19, госпитализированных в четверг, 715 находились в среднетяжелом состоянии, 79 — в тяжелом.

Больше всего пациентов с Covid-19 лежали в больницах в середине января — их было около 1200.

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LETA

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