Впервые с конца марта немного уменьшился уровень безработицы

Впервые с начала ковид-кризиса Государственное агентство занятости зафиксировало небольшое сокращение безработицы, сообщает LETA.

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В период с 30 июня по 31 июля число зарегистрированных безработных сократилось на 268 человек. В июне статус безработного был у 77 998 человек, а в июле у 78 266 человек. Уровень безработицы упал во всех регионах, кроме Латгале.

Помимо прочего, агентство заметило, что немного выросло число вакансий. Речь идет не только о сезонных работах, но и о таких сферах, как строительство и логистика.

На данный момент самый высокий уровень безработицы по-прежнему наблюдается среди жителей старше 50 лет и в регионах, особенно в Латгале. Однако из-за ковид-кризиса к этой группе присоединились люди с высшим образованием, а также молодые люди, живущие в Риге и её окрестностях.

Из-за кризиса предприятия заявили о коллективных увольнениях 5000 работников. По мнению директора агентства Эвиты Симсоне, это признак того, что предприниматели стали более социально ответственными, чем во время кризиса 2008 года.

“Это демонстрирует ответственность работодателей перед работниками, так как во-первых, смысл этого объявления в том, что работники уволены юридически корректно, а, во-вторых агентство занятости может подготовить пакет услуг для этих людей, чтобы они смогли как можно скорее вернуться на рынок труда”, - сказала Симсоне.

В идеальном случае эти люди могут даже не оказаться в числе безработных, так как за время с момента объявления об увольнении до фактического ухода с работы можно успеть подыскать им новую работу, отметила директор агентства. Кроме того, это дает работникам агентства время, чтобы уладить формальности и разобраться с техническими вопросами.

Согласно данным Eurostat, в июне уровень безработицы в Латвии составлял 10,1%. Самый высокий уровень безработицы из стран ЕС был в Испании - 15,6%, самый низкий в Чехии - 2,6%.