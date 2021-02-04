Впервые в этом году в больницах меньше 1000 пациентов с Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 90 больных Covid-19, в том числе три человека переведены в другие больницы. В целом в больницах находятся 995 пациентов с Covid-19, и впервые их количество в этом году упало ниже 1000.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

У 898 человек состояние средней тяжести, 97 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 105 пациентов с Covid-19, в том числе три переведены в другие больницы.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 742 новых случая Covid-19, скончался 31 инфицированный.