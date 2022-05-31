Впервые в Латвии суд признал существование семейных отношений у однополой пары

Административный районный суд утвердил первое решение, в котором удовлетворено заявление однополой пары и констатировано "наличие публичных правовых отношений" . То есть, признано, что между заявителями существуют семейные отношения в понимании 110-й статьи Сатверсме.

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Первое предложение 110-й статьи Сатверсме гласит, что государство защищает и поддерживает брак — союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей.

В судебном приговоре в переводе смысла указанной нормы содержится ссылка на выводы Конституционного суда и Сената. Согласно этим выводам, понятие "семья" охватывает также и однополые пары, если между людьми, которые находятся в таких отношениях, существуют тесные личные связи, основанные на понимании и уважении.

Как ранее пояснил Верховный суд — у государства есть позитивное обязательство по обеспечению того, чтобы однополая семья могла юридически укреплять свои семейные отношения и признавалась государством как семья. В ситуации, когда не установлен специальный механизм публично-правового признания и укрепления таких семейных отношений, суд при рассмотрении соответствующего заявления устанавливает, подлежат ли отношения заявителей признанию семейными отношениями в понимании статьи 110-й статьи Сатверсме.

При рассмотрении конкретного дела, суд пришел к выводу, что государство свое обязательство не выполнило, то есть, ни в Законе о регистрации актов гражданского состояния, ни в каком другом законе законодатель не установил соответствующее правовое регулирование. Сейм, напомним, утвердил только во втором чтении при рассмотрении проекта законопроекта о гражданском союзе, призванным отрегулировать юридические аспекты, в том числе, отношений однополых пар. На прошлой неделе окончательное чтение законопроекта в Сейме было отложено.

Таким образом, "в целях обеспечения эффективной реализации Сатверсме и прав человека" суд, приняв во внимание свободное и прямо высказанное желание заявителей поддерживать семейные отношения, их иск удовлетворил.

Приговор может быть оспорен в Административном окружном суде в течение месяца с со дня провозглашения.