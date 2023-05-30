Впервые в Латвии: жертвой птичьего гриппа стала лиса в Даугавпилсе

Инфицирование птичьим гриппом среди пернатых выявлено уже во многих местах Латвии, однако впервые заболевание констатировано у мертвой лисы в Даугавпилсе. Об этом сообщает Продовольственно-ветеринарная служба (PVD).

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Птичий грипп подтвержден у мертвых чаек, найденных в районе Салдусского края, на Лиепайском озере и на берегу Лубанского озера.

Также болезнь подтверждена у мертвых серебристых чаек в ряде мест Латвии и у одного мертвого лебедя, найденного в районе Айзкраукльского края.

В общей сложности птичий грипп в этом году был выявлен в 15 местах — в Даугавпилсе, Екабпилсе, Краславе, Талси, а также в районах Рои, Вентспилса, Лиепаи, Плявини, Мадоны, Цесиса, Тукумса, Саласпилса и Салдуса.

Всего PVD успело собрать в этом году анализы 158 диких птиц. По итогам лабораторных исследований птичий грипп был подтвержбен в 63 случаях.

PVD призывает птицеводов соблюдать повышенные требования безопасности содержания пернатых.