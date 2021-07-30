Впервые за этот год в Латвии африканской чумой свиней заболели домашние свиньи
Foto: LETA

В Латвии констатирована первая в этом году вспышка африканской чумы свиней среди домашних свиней. Это произошло в хозяйстве "Оши" в Варвской волости Вентспилсского края. Там содержатся 1762 свиньи.

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Заболевшие животные будут уничтожены в ближайшие несколько дней. Установлен карантин — защитная зона в радиусе трех километров и наблюдательная зона в радиусе десяти. На этой территории будут усиленно контролировать соблюдение правил регистрации свиней, их состояние здоровья и соблюдение правил их содержания. Особое внимание будет уделяться перевозке свиней и продуктов из свинины: их карантинной зоны нельзя вывозить свиней и мясо, а также перемещать свиней между хозяйствами.

Продовольственно-ветеринарная служба выясняет, как болезнь передалась домашним животным.

Чтобы защитить домашних свиней от африканской чумы свиней, которой обычно болеют дикие кабаны, нужно соблюдать следующие меры биобезопасности:

  • не допускать контактов с дикими и бродячими животными;
  • не использовать подстилку, на которой могли лежать дикие животные;
  • не скармливать свиньям отходы с кухни, сорняки и термически не обработанные овощи;
  • не брать воду для поилок из открытых водоемов;
  • ухаживать за животными только в специальной одежде и обуви, которая не используется за пределами хозяйства;
  • дезинфицировать обувь при входе и машины при въезде на территорию хозяйство, регулярно проводить дезинфекцию самого хозяйства;
  • если свиньи выглядят больными, срочно вызывать ветеринара.
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