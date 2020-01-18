Впиваются в голову: в Латвии стремительно размножаются нетипичные для наших широт клещи

Территорию Латвии очень быстро завоевывает пришедший с юга и необычайно плодовитый вид клещей — Dermacentor reticulatus, или луговой клещ. Латвийские энтомологи выбрали его беспозвоночным года, сообщает передача 900 sekundes на TV3.

Луговые клещи крупнее, чем те, которые обычно встречаются в Латвии, очень плодовитые и имеют более короткий цикл развития. Они тоже переносят энцефалит и болезнь Лайма, но хорошая новость состоит в том, что они не очень любят людей, предпочитая животных с густой шерстью. Попав на человека, такой клещ постарается заползти туда, где больше всего волос, то есть на голову. Поскольку он больше, его проще заметить, чем обычного клеща.

Представитель Латвийского общества энтомологов Волдемар Спунгис в начале этого месяца отправился на Курземское побережье, где собирал насекомых, таща за собой по земле простыню. "150 клещей на 200 метров. Это очень много", — рассказал он.

Исследователь подчеркивает, что луговой клещ в Латвию приходит с юга, поэтому можно утверждать, что теплый климат для клещей очень благоприятен и эта зима особенно способствует их развитию.

Сейчас эти клещи встречаются в южной части страны и на побережье Балтийского моря. Но насекомые быстро, со скоростью более ста километров в год, мигрируют на север — в сторону Эстонии.

Луговые клещи обитают в высокой траве, поэтому после прогулок на природе энтомологи рекомендуют тщательно проверять тело, одежду и волосы.