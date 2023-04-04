Впредь домашние визиты семейных врачей к пациентам с Covid-19 будет оплачивать государство

Визиты семейных врачей на дом к пациентам с Covid-19 будут включены в перечень услуг, оплачиваемых государством, предусматривают утвержденные во вторник правительством поправки к правилам Кабинета министров о порядке организации и оплаты медицинских услуг.

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Как поясняет Министерство здравоохранения, в настоящее время визит врача к пациентам с Covid-19 является платной услугой. Так как визит связан с повышенным эпидемиологическим риском, не все врачи были готовы посещать на дому пациентов с коронавирусом.

В то же время те врачи, которые посещали дома болеющих Covid-19, обратились к Минздраву с просьбой найти решение, чтобы эти визиты оплачивались государством.

Данная услуга будет предоставляться только теми семейными врачами, которые подписали соглашение с Национальной службой здравоохранения. Пациенты, чьи семейные врачи такое соглашение не подписали, будут получать первичную медицинскую помощь в случае Covid-19 так же, как ранее.