Впредь можно будет занять место в очереди на оформление паспорта или eID-карты через мобильное приложение

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) продолжает оформлять паспорта и удостоверение личность или eID-карты в порядке очереди. Для усовершенствования обслуживания клиентов с августа была введена возможность удобно и быстро подать заявку на получение номера в очереди с помощью мобильного приложения Qticket, сообщили в PMLP.

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Это решение позволит клиентам PMLP дистанционно занять место в очереди и отследить, каким может быть примерное время ожидания до получения заявленной услуги.

"Возможность удаленного получения электронного порядкового номера позволяет клиентам сэкономить время и не стоять в очереди в течение длительного времени. Так как следующей весной возможны большие очереди, мы предлагаем клиентам не откладывать замену документов и использовать Qticket, чтобы удобно получить услугу уже сейчас", — подчеркнула глава PMLP Майра Розе.

Для получения электронного порядкого номера необходимо установить приложение Qticket на телефон, выбрать поставщика услуг (PMLP) и отделение, которое клиент хочет посетить. Необходимо выбрать услугу "Встать в очередь удаленно сегодня" (ATTĀLINĀTI IESTĀTIES RINDĀ ŠODIEN).

В мобильном приложении можно подать заявку как на оформление документов, удостоверяющих личность, так и на их получение. Как подчеркнули в PMLP, встать в очередь дистанционно можно только в определенный день и сделать это можно через 30 минут после начала работы отделения.

Родителям детей следует учитывать, что в настоящее время функционал приложения не предусматривает выдачу нескольких электронных порядковых номеров с одного телефона, но по прибытии в отделение будут обслуживаться и родители, и дети. Клиенты, не пользующиеся смартфоном, могут получить услугу в обычном режиме — посетив отделение без записи. По прибытии в отделение клиенты получат номер и будут обслуживаться в порядке живой очереди.

PMLP призывает клиентов не откладывать подготовку документов на весну следующего года, чтобы не образовывать очень большие очереди, и приходить и оформлять документы вовремя — уже сейчас. Тем клиентам, у которых срок действия паспорта или eID-карты истекает только весной, летом или осенью следующего года, также предлагается оформить новые документы уже сейчас.