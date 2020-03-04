Впредь пациентов с подозрением на COVID-19, живущих в регионах, будут доставлять в местные больницы

Начиная с 4 марта, все пациенты, проживающие за пределами окрестностей Риги и побывавшие в регионах распространения коронавируса COVID-19, будут проходить анализы в пяти региональных больницах, выяснил портал DELFI в Министерстве здравоохранения.

На время ожидания результатов анализа пациент будет изолирован в отдельной палате. Если анализ окажется положительным, его доставят в Центр инфектологии или Детскую больницу в Риге. Если анализ будет отрицательный, он сможет продолжить лечиться дома и по телефону открыть больничный у своего семейного врача.

Пациентов будут доставлять в Региональную больницу Северного Курземе в Вентспилсе, Лиепайскую региональную больницу, Видземскую больницу, Даугавпилсскую региональную больницу и Резекненскую больницу.

Помимо прочего, сейчас ведомства работают над тем, чтобы предоставить пациентам в регионах возможность сдавать анализы на коронавирус дома.

Как уже сообщалось, пока в Латвии был зафиксирован только один случай заражения коронавирусом COVID-19. Женщина уже на следующий день была выписана из больницы и продолжает лечение дома. Все жители, вернувшиеся из регионов распространения COVID-19 должны две недели наблюдать за своим здоровьем и в случае температуры, кашля, воспаления горла и трудностей дыхания звонить 113.