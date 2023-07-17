Врач: эпидемия курения электронных сигарет — главная проблема для Латвии и мира

Вред от электронных сигарет в Латвии пока не осознают ни подростки, ни их родители, и распространение э-сигарет можно считать одной из главных проблем сегодня. Такое мнение в интервью Латвийскому радио высказал профессор, специалист по заболеваниям легких Алвил Крамс.

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Медик пояснил, что в процессе нагрева электронной сигареты образуется большое количество вдыхаемых токсичных и канцерогенных веществ.

"Главная проблема сегодня в Латвии (и не только) — эпидемия курение электронных сигарет. [...] Курильщик вдыхает вызывающее привыкание вещество никотин и токсичные вещества в высоких концентрациях. Пары электронных сигарет повреждают ДНК клеток, оказывают токсическое действие на клетки, вызывают воспаление, окислительный стресс в дыхательных путях", — отметил врач.

Электронные сигареты часто соблазняют молодежь тем, что у них нет стойкого запаха (в отличие от обычных сигарет), поэтому родителям труднее их заметить.

Алвил Крамс отметил, что понимания вреда электронных сигарет сегодня нет ни у подростков, ни у их родителей. Медик также выразил недоумение по поводу того, насколько свободно в Латвии продаются электронные сигареты. Врач призвал молодых людей воздерживаться от любого курения.

"Чем раньше вы начнете курить, тем труднее бросить курить. Никотин не только токсичен, но и задерживает развитие мозга. Мозг развивается к 23-25 годам. Никотин препятствует развитию мозга", — подчеркнул профессор.