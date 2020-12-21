Врач: "Мы все ближе к медицине военного времени"

Большая часть мест в больницах заполнена, мы находимся в ситуации большого медицинского кризиса, и в ближайшее время будет только хуже. Такими наблюдениями поделился с телеканалом LTV старший врач карантинного отделения №80 больницы имени Страдиня Карлис Раценис.

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Болеет и персонал больниц, поэтому ситуация очень серьезная. По его мнению, нужно готовиться к резкому скачку заболеваемости.

"Каждый день мы все ближе к медицине военного времени, и числа на прошлой неделе пугают меня еще больше. Что произойдет в Рождество и в Новый год? У медработников это время не будет ни тихим, ни спокойным. У нас готовы списки врачей-резервистов, которые выйдут на работу, если мы не будем справляться", — рассказал он.

Большая часть пациентов, по его словам, поступает из центров социального ухода, где в последние дни участились вспышки.

Раценис выразил надежду, что скептики задумаются над происходящим и будут серьезнее относиться к ограничениям. По его мнению, ограничения должны стать еще более строгими.