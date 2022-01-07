Врач рассказала о новых симптомах Covid-19

В последнее время изменились характерные для Covid-19 симптомы. Если раньше пациенты преимущественно жаловались на потерю обоняния и ощущения вкуса, то сейчас самые распространенные симптомы - головная боль, слабость, насморк. Об этом в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 рассказала президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

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Семейные врачи заметили, что в последнее время коронавирус чаще обнаруживается у молодых людей, которые не вакцинировались или не получили бустерную дозу вакцины. Если молодые люди живут вместе с более старшими, то заболевают и последние, хотя у них может быть прививка. При этом заболевание у старшего поколения протекает в более тяжелой форме, чем у молодежи.

По словам Вейде, самый большой интерес к бустерной вакцинации проявляют люди, которые весной 2021 года первыми старались сделать первую прививку. У людей, которые осенью привились практически в принудительном порядке, чтобы не потерять работу, еще не наступил срок бустерной вакцинации, отметила она. Глава ассоциации пока затрудняется прогнозировать, будут ли эти люди делать бустерную вакцину.

Вейде заверила, что семейные врачи готовы уговаривать и призывать пациентов получить бустерную вакцину, но есть опасения, что с ростом заболеваемости для этого остается все меньше времени, потому что следует сконцентрироваться на лечении больных и консультациях.