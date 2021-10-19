Врач: с ростом количества пациентов в больницах может понадобиться помощь полиции

Во время пандемии медики сталкиваются с угрозами со стороны агрессивной части населения, поэтому необходимы более жесткие действия полиции, заявил на заседании правительства руководитель клиники неотложной медицинской помощи и приема пациентов Рижской Восточной клинической университетской больницы Алексей Вишняков.

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По словам Вишнякова, медики "вытащат и этот кризис", но врачи каждый день сталкиваются с террором в виде дезинформации и реальных угроз.

"Возникает ощущение, что не делается ничего, для того, чтобы остановить террор со стороны плохо образованных и плохо воспитанных людей, которые ходят по периметру больницы с видеокамерами, снимают, а потом по-своему интерпретируют и рассказывают, что Covid-19 нет, больных нет и все это блеф. Они реально угрожают медперсоналу, обзываются и тому подобное", — рассказал Вишняков.

Медик объяснил, что нужны более строгие меры.

"Чем дальше — тем сложнее. У пациента с подозрением на инсульт обнаруживаем Covid-19, а его родственники обвиняют нас в том, что мы его специально заразили, или фальсифицируем [..] Такое ощущение, что с ростом количества пациентов в больницах может понадобиться помощь полиции", — подчеркнул он.

Вишняков считает, что необходимо строже контролировать содержание соцсетей, так как "убеждение, что в медицине все лгут, психологически бьет по системе здравоохранения".

Министр внутренних дел Мария Голубева (AP) на заседании правительства указала, что полиция — не единственный способ защитить медиков. Необходимо также повысить уровень доверия населения, что, в свою очередь, уменьшит веру в дезинформацию.

Полиция отслеживает каждое сообщение об угрозах и принимает меры для защиты медперсонала, добавила Голубева.