Врач Северокурземской региональной больницы заболел ковидом
Foto: F64

28 августа в Северокурземской региональной больнице в Вентспилсе у медицинского работника выявлено заражение коронавирусом, рассказал председатель правления больницы Юрис Лацис.

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Он сказал, что врач заразился в нерабочее время после контакта с ковид-позитивным человеком. Симптомов заболевания у него нет.

Контактными лицами врача признаны пять коллег, у всех тесты оказались негативными. Все шестеро находятся сейчас в самоизоляции. Тестировались и другие работники и пациенты, но ни у одного из них ковид не выявлен.

Руководство больницы связалось с Центром профилактики и контроля заболеваний и действует согласно его рекомендациям. Проведена усиленная дезинфекция, посещение пациентов в больнице запрещено.

Работа больницы не прервана, амбулаторные услуги обеспечиваются, но до 11 сентября приостановлены плановые операции, кроме операций по катаракте.

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Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус
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