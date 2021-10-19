Врач: следующий месяц будет очень тяжелым; мы близки к "сортировке" пациентов

Из-за стремительного распространения Covid-19 следующий месяц может стать крайне тяжелым для системы здравоохранения. В интервью Латвийскому радио (ЛР) глава Ассоциации молодых врачей Артур Шилов заявил, что из-за роста числа заболевших вскоре их придется "сортировать", пишет портал Lsm.lv.

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"Следующие две-три недели, возможно, даже месяц, будут очень-очень тяжелыми для здравоохранения", — сказал Шилов. По его словам, ежедневно в больницы госпитализируют до 10% заболевших, диагноз которым был поставлен примерно 7-8 дней назад.

"Если у нас за один день заразились более 2000 человек, это значит, что через семь дней, в среднем, в день будет госпитализировано более 200 человек. Это ненормальная нагрузка, учитывая загруженных больничных коек уже сейчас. К сожалению, вот уже несколько недель все выглядит очень пессимистично", — резюмировал врач.

Как отмечает портал, эксперты предупреждали правительство об обострении ситуации еще летом. Повторно министров предупреждали в августе, последний "звонок отчаяния" прозвучал в сентябре.

Шилов сообщил, что если в интенсивной терапии начнется нехватка коек, врачам придется "сортировать" пациентов. Он подчеркнул, что министр здравоохранения должен отдать распоряжение, в котором будут закреплены генеральные линии и рекомендации, как пациенты будут "сортироваться", исходя из их состояния здоровья.