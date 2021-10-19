Врач: следующий месяц будет очень тяжелым; мы близки к "сортировке" пациентов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Из-за стремительного распространения Covid-19 следующий месяц может стать крайне тяжелым для системы здравоохранения. В интервью Латвийскому радио (ЛР) глава Ассоциации молодых врачей Артур Шилов заявил, что из-за роста числа заболевших вскоре их придется "сортировать", пишет портал Lsm.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Следующие две-три недели, возможно, даже месяц, будут очень-очень тяжелыми для здравоохранения", — сказал Шилов. По его словам, ежедневно в больницы госпитализируют до 10% заболевших, диагноз которым был поставлен примерно 7-8 дней назад.

"Если у нас за один день заразились более 2000 человек, это значит, что через семь дней, в среднем, в день будет госпитализировано более 200 человек. Это ненормальная нагрузка, учитывая загруженных больничных коек уже сейчас. К сожалению, вот уже несколько недель все выглядит очень пессимистично", — резюмировал врач.

Как отмечает портал, эксперты предупреждали правительство об обострении ситуации еще летом. Повторно министров предупреждали в августе, последний "звонок отчаяния" прозвучал в сентябре.

Шилов сообщил, что если в интенсивной терапии начнется нехватка коек, врачам придется "сортировать" пациентов. Он подчеркнул, что министр здравоохранения должен отдать распоряжение, в котором будут закреплены генеральные линии и рекомендации, как пациенты будут "сортироваться", исходя из их состояния здоровья.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

7

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус пандемия Covid-19 Медицина
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле