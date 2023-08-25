Врач: статистика детских травм идет на рекорд

Детский травматизм уменьшился во время Covid-19, но теперь вновь набирает обороты. В прошлом году в Детскую больницу с травмами поступило около 23 000 детей. В первой половине этого года — уже 13 000, и если к концу года ничего не улучшится, будет достигнут антирекорд, пишет LSM.

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Наиболее часто дети получают травмы после неудачных поездок на электроскутерах, велосипедах, а также на игровых площадках и батутах. Заметного снижения не наблюдается и в статистике бытовых травм.

"Травматологи на самом деле работают 24/7. Переломов очень много, и, конечно же, это зависит от сезона. Нейрохирурги, к сожалению, тоже вынуждены [постоянно] работать, и на каждый день к нам приходят дети с более легкими или более серьезными травмами головы", — говорит Рената Снипе, главный врач Детской больницы.

В пятницу, 15 августа, прошло заключительное мероприятие масштабной кампании Министерства здравоохранения и Детской клинической больницы по снижению детского травматизма. Цель кампании — актуализировать проблемы травматизма и здравоохранения детей и их родителей.

"Мы разработали материал, который доступен в печатном и электронном виде. С ним можно ознакомиться на сайте esparveselibu.lv — он для детей до трехлетнего возраста, в основном о травмах, которые происходят в домашних условиях. В конце материала доступен краткий чек-лист, по которому вы можете проверить свое помещение и сделать необходимые памятки, чтобы предотвратить факторы риска", — рассказала в интервью Латвийскому радио 4 представитель Минздирава Инга Ефремова.