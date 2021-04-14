Врач Страдиня: некоторым пациентам с Covid-19 переливается плазма с антителами

В отдельных случаях для лечения пациентов с коронавирусом используется кровь переболевших доноров, в которой высокий титр антител. Об этом журналистам рассказал врач больницы имени Страдиня Карлис Раценис.

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По его словам, это сложный процесс: нужно найти донора, отправить его сдать кровь и из крови выделить плазму с антителами.

Поэтому антитела вливаются не всем, а тем, у кого болезнь затянулась — бывают такие пациенты, которые не могут выздороветь и по три месяца. "Они вроде как выздоравливают, все стихает, а потом у них опять появляется этот вирус", — рассказал Раценис.

По его словам, было бы здорово, если бы антитела можно было использовать и на ранних этапах болезни, но сейчас это невозможно, в том числе из-за дороговизны метода. Однако в будущем его можно будет применять для пациентов из групп риска — по словам Рацениса, в их организме вирус задерживается дольше.