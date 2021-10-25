Врач: у некоторых переболевших Covid-19 детей остаются проблемы со здоровьем
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У некоторых детей проблемы со здоровьем остаются и после того, как они переболеют Covid-19, напомнила сегодня утром в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) заместитель руководителя Клиники детских болезней Детской клинической университетской больницы Яна Паваре.

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Она рассказала, что на сегодня в стационаре прошли лечение от Covid-19 около 170 детей, и еще семь детей лечатся в больнице сейчас. В группу риска специалист включает младенцев, а также подростков, поскольку в их среде инфицирование происходит за счет более частых контактов.

Врачи особым образом следит за тем, как идет выздоровление детей после Covid-19. Больница зафиксировала 20 случаев, когда после перенесенного заболевания у детей возникли такие серьезные проблемы со здоровьем, что их пришлось повторно госпитализировать. Все эти дети успешно поправились.

Стационар также реализует программу "постковидного" мониторинга, чтобы отслеживать, как дети чувствуют себя после Covid-19 и не наблюдаются ли у них какие-либо осложнения, например, более длительная усталость, более частые головные боли, снижение способности к концентрации и т.п.

Как отметила Паваре, в этом году, помимо проблем с Covid-19, значительно выросла заболеваемость и в связи с другими инфекциями, которые, по всей видимости, не проявили себя в стандартном масштабе в связи с ограничениями, введенными в прошлом году.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Дети пандемия Covid-19
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