Врач: в реанимации больницы Страдиня не хватает мест для пациентов

В больнице имени Паула Страдиня есть отделения, которые нередко сталкиваются с нехваткой мест для пациентов. Среди этих отделений — реанимационное, рассказал в передаче Krustpunktā на Латвийском радио Карлис Раценис, председатель правления Ассоциации молодых врачей Латвии, который работает в этой больнице.

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«Менеджмент очень сложный — пациента нужно везти в реанимацию, а в реанимации нет мест. Значит, кого-то из реанимации нужно перевести в обычное отделение — но в обычном отделении тоже нет мест», — пожаловался он.

Приёмное отделение изначально было рассчитано на 60-80 пациентов в сутки, а в реальности туда в среднем поступает 150-200 человек в сутки. Последние годы пациентов стараются поскорее выписывать из стационара — это общемировая тенденция.

Врачам приходится брать на себя и социальную функцию, например, искать место, куда пристроить больных бездомных.

«Около месяца назад у меня были большие проблемы, когда пациентка осталась в больнице больше чем на месяц. Она попала в больницу с параличом. Родственники больше не могут содержать ей дома, и нет никаких учреждений, куда она могла бы обратиться», — рассказал врач.

Раценис сказал, что не верит, что в этом году зарплаты медиков увеличатся, хотя Министерство здравоохранения назвало увеличение зарплат главным приоритетом, и этот приоритет обозначен в запросе на бюджетное финансирование на 2011 год.