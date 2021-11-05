Врач: власти Латгале совершили ошибку, пообещав людям вакцину из России

Представители местных властей Латгале допустили ошибку, призвав жителей подождать с вакцинацией от Covid-19, и, пообещав российскую вакцину. Такое мнение выразил нарколог, оппозиционер Резекненской думы Язеп Корсакс (Латгальская партия, Национальное объединение) в рамках дискуссии "Готова ли Латгале выйти из локдауна со всей Латвией?".

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Он считает, что существует много факторов, которые повлияли на низкий охват вакцинацией и высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Латгале. Ошибки допустили и местные власти, и государственные политики.

Корсакс указал, что местные политики призывали жителей подождать и обещали предоставить российскую вакцину. По его словам, некоторые чиновники наращивают политический капитал, призывая жителей не прививаться от болезни, хотя сами они уже вакцину получили.

Корсакс считает, что людей можно уговорить на вакцинацию, общаясь с ними в индивидуальном порядке. У него есть опыт с большими трудовыми коллективами, которых врачи побудили сделать прививку. Нарколог также рассказал, что, например, на Резекненском мясном комбинате сначала на вакцинацию согласились около 30 человек из 300 сотрудников. На второй раз сделать прививку уже были готовы более 130 человек, поскольку они видели своих вакцинированных коллег и говорили с ними.

Между тем проректор Даугавпилсского университета по науке Арвидс Баршевский подчеркнул, что низкий охват вакцинацией — это в некоторой степени недоверие к политикам. Он также считает, что с жителями стоит говорить на их родном языке.

"Да, я сам являюсь активным защитником госязыка, но говорить нужно на том языке, на котором легче обратиться", — прокомментировал Баршевский.

Он рассказал, что сам переболел Covid-19 и вакцинировался. Самочувствие во время болезни было гораздо хуже, чем после второй дозы Moderna, поэтому ученый призывает сделать прививку.

"Никто вас не чипирует. Я хожу сквозь сканеры металла и все в порядке", — указал Баршевский.