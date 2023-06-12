Врачи бьют тревогу. В Латвии приостановлены операции по трансплантации печени, скончался 28-летний пациент

Операции по трансплантации печени в Латвии приостановлены на время расследования причин смертей пациентов, и это уже стоило жизни одному больному — недавно умер 28-летний мужчина, спасти которого могла только трансплантация, пишет портал Lsm.lv.

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При тяжелой, быстро прогрессирующей печеночной недостаточности единственным методом лечения является трансплантация органа. 28-летний мужчина скончался в интенсивной терапии Латвийского центра инфектологии (LIC), где врачи до последнего дня боролись за то, чтобы успеть перевезти его в Каунас и сделать операцию там.

Как рассказала заведующая 4-м отделением LIC Иева Толмане, литовские врачи готовы были принять пациента, но все происходило медленно, так как не заключено международное соглашение.

В Латвии операции по пересадке печени приостановлены после того, как стало известно, что в Клинической университетской больнице им. Страдиня (PSKUS) умерли 8 из 13 пациентов, перенесших трансплантацию печени. Инспекция здравоохранения проводит оценку этих операций. Прошло полгода, и что будет дальше, пока не ясно. Тем временем в поле зрения врачей попадают все новые и новые пациенты, которые нуждаются в пересадке."Куда девать этих больных? А как потом смотреть в глаза родственникам? У нас в Латвии медицина в хорошем состоянии, но это область, где мы много ошибаемся", — сказала Толмане.

Минздрав считает, что проблему можно решить с помощью формы S2. Это государственное гарантийное письмо о том, что Латвия оплатит услуги, оказанные за границей.

По словам директора департамента по лечебным вопросам Минздава Саниты Янки, для получения формы S2 требуется решение консилиума врачей: "Они [пациенты] могут получить эти формы S2 и отправиться в страны, где [трансплантацию] делают. Один ребенок такой документ получил".Однако предпочтение в получении органа всегда иметь гражданин страны, где делается трансплантация, а не умирающий иностранец. Этот вопрос будет решен только тогда, когда Латвия наконец присоединится к международной сети обмена органами.

По словам Янки, в Латвии можно делать трансплантации сердца и почек, а с печенью вопрос остается открытым. У латвийских врачей недостаточно практики таких операций."На нашу численность населения я рассчитываю 10–12 трансплантаций в год, а чтобы работать успешно работать, нужно 25–30 в год. Тогда врачи набираются опыта. Так много у нас никогда не будет. При всем уважении к хирургам PSKUS, необходимо определенное количество", — сказала Толмане.

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Тем временем PSKUS, единственная в стране больница, где проводятся трансплантация сердца, печени и почек, продолжает бороться. Только что из Барселоны вернулась команда из тридцати врачей, которые интенсивно обучались у лучших специалистов, чтобы трансплантации в Латвии могли проходить безопасно. Планируется пригласить врачей из-за рубежа и оперировать под их руководством.

Правда, только осенью станет ясно, можно ли возобновить операции по трансплантации печени в Латвии.

Путь, выбранный Латвией на международном уровне, — это сеть Scandiatransplant. В ней участвуют Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия и Эстония. В прошлом году было проведено почти 2000 трансплантаций органов. По оценкам Минздрава, Латвия может завершить все процедуры присоединения в 2025 году, глава PSKUS Ринальд Муциньш говорит о 2026 годе. Правда, это никак не решает проблему пациентов с печеночной недостаточностью сейчас.