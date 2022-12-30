Врачи Онкологического центра грозят коллективным увольнением

Более 20 врачей Латвийского Онкологического центра предупреждают о том, что реагируя на события последнего месяца, могут подать коллективное прошение об увольнении, сообщает портал lsm.lv.
Хотя ранее министр здравоохранения просила правление больницы изыскать возможность удержания специалистов, решение так и не было найдено. Пятница, 30 декабря, была последним днем работы в Онкологическом центре двух высококвалифицированных ЛОР-врачей. Именно уход этих коллег послужил спусковым крючком для других хирургов и других специалистов ЛОР для выражения своего недовольства тем, как руководство больницы относится к персоналу, допуская утечку кадров.
Правление больницы не видит решения
Пятница была последним рабочим днем заведующего отделением хирургии головы и шеи Онкологического центра Романа Дзалбса и онкохирурга Эльзы Рате. После переговоров, проведенных при посредничестве Ассоциацией врачей, была достигнута договоренность о поиске решения, чтобы специалисты не покидали свои рабочие места в онкологическом центре. Новый министр здравоохранения Лига Меньгелсоне (делегированная "Объединенным списком") также просила об этом правление больницы.
Дзалбс заявил: "Вчера правление больницы весь день насмехалось над нами, объявило время в нерабочее время, чтобы встретиться с нами на 5 минут и сказать, что предложения не будет".
Эта ситуация, позволяющая высококвалифицированным специалистам уйти с работы, вызвала возмущение у многих других медиков Онкологического центра.
Криста Арцимовича, хирург, специализующаяся на операциях молочной железы, отметила: "Я думаю, что это значительная потеря как для больницы, так и для пациентов. Я думаю, что проблема в том, что одна из крупнейших университетских клиник не ценит трудовой ресурс, медицинский персонал, тот факт, что уходят молодые коллеги и правление ничего не делает, чтобы это остановить, это просто нонсенс".
Врачи назвали три условия
Врачи указали на множество проблем, которые беспокоили их на протяжении многих лет, а также на то, что руководство больницы их не слушает.
Поэтому специалисты Онкологического центра — как присутствующие, так и несколько отсутствующих в настоящее время — перечислили три основных требования, которые должны гарантировать, что команда останется здесь работать. Прежде всего, необходимо такое правление больницы, которое будет разговаривать с врачами и прислушиваться к ним. Во-вторых, врачи просят гарантий, чтобы качество услуг и, следовательно, пациенты не пострадали при переносе операционного блока в "Гайльэзерс", что запланировано на ближайшее время.
Онколог-хирург Онкологического цыентра Сергей Геркис отметил: "Мы хотим какого-либо подтверждения от правления. Наверное, от нового. Мы не хотим сотрудничать с этим правлением. Подтверждение того, что они дают свои гарантии".
Еще один хирург-онколог Иван Еловский отметил, что дальнейшая дезорганизация приведет к тому, что система рухнет. "Пациентов принимает один, в отделении за него отвечает другой врач, на каком-то этапе появится третий, пациент не будет знать, кому ему звонить. И такие пациенты есть".
В-третьих, врачи требуют пересмотра заработной платы, которая, по имеющейся у них информации, является самой низкой в медучреждениях Латвии.
Арманд Сивиньш, руководитель Клиники онкохирургии Латвийсого Онкологического центра, заявил: "В этом году Клинику онкохирургии покинули четыре [врача]. Еще один онкогинеколог и еще один онкохирург. Будем ждать какой-то реакции со стороны министерства или Кабмина, и если эта ситуация не изменится, то после нового года будем думать о конкретной коллективной отставке, будем решать вместе, как коллектив".
Правление Рижской Восточной клинической университетской больницы в пятницу не было готово комментировать lsm.lv ситуацию, добавив, что онкологи еще не проинформировали их о своих требованиях. В понедельник руководство больницы будет готово проинформировать общественность о дальнейшей работе отделения хирургии головы и шеи Онкологического центра.