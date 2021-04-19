Врачи сняли с пациентов уже 15 клещей

В медицинских учреждениях вытащили уже 15 клещей — 10 из них в Латвийском инфекционном центре и еще пять в других стационарах, рассказала агентству LETA главный врач Инфекционного центра Байба Розентале.

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Первый пациент с клещом обратился к врачам 28 марта, а еще до этого, 4 марта, другой пациент принес на анализы самостоятельно снятого клеща. Лабораторно проверено 17 клещей, один из них оказался переносчиком инфекции.

По словам Розентале, самым "урожайным" на заразных клещей оказался 2015 год — из 4188 проверенных 213 были переносчиками различных инфекций. Меньше всего инфицированных клещей было в 2018 году — 32 из 4876 проверенных. В прошлом году процент переносчиков инфекций был 2,14%.

Обычно клещи просыпаются в конце марта, когда температура воздуха повышается до +5 градусов, и остаются активными вплоть до ноября.

Чтобы защититься от клещей, на прогулки на природе стоит надевать одежду с длинным рукавом, а брюки, если они неплотно прилегают к ноге, заправлять в обувь или в носки. Рекомендуется также использовать репелленты, запах которых отпугивает клещей. После прихода домой стоит отправить одежду в стирку, а тело внимательно осмотреть.

Сам по себе клещ никакого вреда человеку причинить не может, но он может переносить клещевой энцефалит и боррелиоз, или болезнь Лайма.

Количество инфицированных клещей в среднем составляет около 5-10%.

На всей территории Латвии существует большой риск заразиться клещевым энцефалитом. Единственным способом защиты является вакцинация. Вакцинация обеспечивает защиту в 98-100% случаев.