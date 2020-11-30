Врачи Страдиня провели уникальную операцию и спасли зрение пациентки

Врачи больницы имени Паула Страдиня провели сложную операцию, которая ранее не делалась в странах Балтии. Им удалось спасти зрение пациентки с диагнозом каротидно-кавернозная фистула.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В голове пациентки вены образовали соединения с артериями, из-за чего в одном глазу был изменен кровоток. Кровь не отходила от глазного яблока, а текла в сторону другого глаза. Из-за этого глаз постепенно умирал, а пациентка слепла. Обычно в этом случае эти вены закрывают через сосуды, в которые можно попасть через паховые вены, но в отдельных ситуациях это невозможно из-за особенностей строения кровеносной системы.

"В литературе описаны случаи, когда в такой ситуации в глаз можно попасть через другой глаз, разрезав веко, но никто из нас не участвовал в такой операции. Поэтому огромное спасибо профессору Гуне Лагановской, нейрохирургу Раймонду Микиянскису и анестезиологу Илзе Лаце, которые были достаточно смелы, чтобы взять на себя ответственность и участвовать в операции", — говорит глава Института радиологии больницы Страдиня Карлис Купчс, который оперировал пациентку.

Операция была тяжелой, но прошла успешно, нужную вену удалось найти и направить кровоток так, как нужно. Пациентка чувствует себя хорошо и уже в понедельник выписывается из больницы.