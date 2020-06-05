Временная администрация РД потребовала объяснений по поводу провалившейся дороги на улице Гертрудес

После того как в пятницу на улице Гертрудеc провалилась брусчатка, руководитель временной администрации Рижской думы Эдвинс Балшевицс потребовал от должностных лиц Рижской думы объяснений, сообщила представитель самоуправления Яна Йенткус.

Объяснения должны предоставить держатель долей капитала Rīgas Siltums, и.о. Обязанности исполнительного директора Рижской думы Ивета Залпетере и директор Департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбах.

"Подобные ситуации, в которых безопасность жителей и их имущества подвергаются большому риску, ни в коем случае не должны повторяться. Именно поэтому следует незамедлительно понять причины конкретного случая и дальнейшие действия самоуправления для предотвращения последствий произошедшего", - сказал Балшевицс.

В свою очередь, представитель Rīgas Siltums Линда Ренце сообщила, что предприятие начало работы по ликвидации аварии. До сих пор этот участок теплосети не считался дефективным, так как единственная авария на нем была в 1996 году.